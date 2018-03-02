Премьер Турции выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с пожаром в наркоцентре

2 марта 2018 20:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в пятницу выразил соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с пожаром в Республиканском наркологическом центре в Баку, приведшим к человеческим жертвам.

"С чувством глубокой скорби я воспринял новость о гибели большого числа граждан Азербайджана при пожаре в лечебном центре в Баку. От имени народа, моего правительства и от себя лично желаю милости Аллаха умершим, раненым - исцеления. Мы глубоко чувствуем горе братского азербайджанского народа. Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья, братскому народу Азербайджана - благоденствия", - говорится в соболезновании.

Отметим, что сегодня в 06:10 в Хатаинском районе Баку в одноэтажном корпусе Республиканского наркологического центра произошел сильный пожар.

На место происшествия прибыли пожарные и техника Государственной противопожарной службы МЧС, кареты Скорой неотложной медицинской помощи минздрава. Полк быстрого реагирования МВД и сотрудники Хатаинского РУП обеспечили охрану территории и беспрепятственную работу спасателей.

Пожар был потушен в 08:30. Во время осмотра места происшествия были обнаружены тела 25 человек.

По факту Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа из сотрудников Генпрокуратуры, МВД и МЧС.

Согласно данным предварительного расследования, пожар произошел из-за неисправности в электросети здания.

Проводимые меры находятся под контролем главы государства.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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