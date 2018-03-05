Загрязнение Арменией реки Араз наносит ущерб экосистеме Азербайджана и Ирана - посол

БАКУ /Trend/ - Загрязнение Арменией реки Араз наносит ущерб экосистеме Азербайджана и Ирана.

Об этом в понедельник сказал посол Азербайджана в Иране Буньяд Гусейнов на встрече с вице-президентом, руководителем Организации по защите окружающей среды Исламской Республики Исой Калантари.

На встрече обсуждалось дальнейшее расширение сотрудничества между двумя странами по охране экологии и окружающей среды, охране флоры и фауны, а также его перспективы, сообщает посольство Азербайджана в Иране.

Гусейнов подчеркнул озабоченность загрязнением трансграничной реки Араз промышленными предприятиями Армении, а также рассказал об ущербе, нанесенном экосистеме Ирана и Азербайджана.

Коснувшись соглашения между правительствами Азербайджана и Ирана «О строительстве и эксплуатации Ордубадской и Маразадской гидроэлектростанций», подписанного в апреле 2014 года, посол подчеркнул плодотворное сотрудничество между двумя странами по использованию реки Араз. В прошлом году соглашение было ратифицировано парламентами Ирана и Азербайджана.

На встрече также обсуждались охрана биоресурсов Каспийского моря и вопрос их совместного использования. Было сказано о важности сохранения в чистоте морской воды.

Калантари подчеркнул необходимость сохранения и надлежащего использования экологической среды реки Араз и Каспийского моря, которые играют важную роль в экономике обеих стран. Было отмечено, что иранское правительство уделяет особое внимание охране водных бассейнов.

Вице-президент подчеркнул важность сотрудничества Ирана и Азербайджана в области охраны и восстановления экологии, а также рассказал о мероприятиях, осуществленных в Иране в сфере экологии.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о путях преодоления экологических проблем и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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