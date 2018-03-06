В VI Глобальном Бакинском форуме ожидается участие представителей еще трех стран

БАКУ /Trend/ - Заместитель премьер-министра Палестины Зиад Абу Амр, заместитель главы правительства Боснии и Герцеговины Мирко Сарович, вице-премьер Румынии Ана Бирчалл примут участие в VI Глобальном Бакинском форуме, который пройдет 15-17 марта в Баку при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана и организации Международного центра Низами Гянджеви, говорится в сообщении пресс-службы госкомитета, распространенном во вторник.

Запланированы выступления представителей правительств вышеназванных стран на мероприятии, на котором будут обсуждаться вопросы мира и безопасности в Ближневосточном регионе, геополитическая ситуация в Балканском регионе, растущая роль молодежи в общественной и политической жизни в современное время.

Заместитель премьер-министра Палестины Зиад Абу Амр выступит на панельных обсуждениях о региональной безопасности и мире на Среднем Востоке, заместитель главы правительства Боснии и Герцеговины Мирко Сарович - о влиянии экономического развития на окружающую среду при капитализме, вице-премьер Румынии Ана Бирчалл - о появлении новых сил.

Напомним, что в VI Глобальном Бакинском форуме ожидается участие президентов более десяти стран, включая президента Албании Илира Меты, президента Македонии Георге Иванова, президента Молдовы Игоря Додона, президента Маврикия Амины Гуриб-Факим, а также члена Президиума Боснии и Герцеговины Младена Иванича, премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, премьер-министров и министров иностранных дел.

Также в работе форума ожидается участие бывших глав стран и правительств, являющихся членами Международного центра Низами Гянджеви, около 500 гостей, среди которых известные общественные и политические деятели.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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