Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум с ИСЕСКО

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об утверждении Меморандума взаимопонимания о сотрудничестве в сфере оказания услуг между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

Меморандум был подписан 10 ноября 2017 года в Рабате.

Согласно указу, после вступления в силу меморандума Госагентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана поручено обеспечить осуществление его положений.

Министерству иностранных дел поручено известить Исламскую организацию по вопросам образования, науки и культуры о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу меморандума взаимопонимания.

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