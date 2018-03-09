Президент Ильхам Алиев повысил зарплаты сотрудников Особой госслужбы охраны

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о повышении ежемесячного должностного (тарифного) оклада военнослужащих Особой государственной службы охраны Азербайджана и гражданских работников, не являющихся государственными служащими.

Согласно распоряжению, с 1 марта 2018 года ежемесячный должностной (тарифный) оклад военнослужащих Особой государственной службы охраны Азербайджана и гражданских работников, не являющихся государственными служащими, в среднем повышается на десять процентов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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