В связи с президентскими выборами в Азербайджане зарегистрировано свыше 20 международных наблюдателей - ЦИК

БАКУ /Trend/ - В связи с президентскими выборами, которые будут проведены в Азербайджане 11 апреля текущего года, зарегистрирован 21 международный наблюдатель.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель Комиссии Мазахир Панахов.

Глава ЦИК сказал, что до сегодняшнего дня зарегистрировано свыше 22 тысяч местных наблюдателей.

Мазахир Панахов добавил, что это означает, что в среднем на каждый пункт приходится четыре местных наблюдателя.

Председатель ЦИК отметил, что до сих пор зарегистрированы 13 наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и восемь наблюдателей СНГ.

Президентские выборы в Азербайджане состоятся 11 апреля 2018 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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