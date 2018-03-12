Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество Азербайджана и Грузии, выйдя из регионального формата, переходит в глобальную плоскость (ФОТО) (версия 3)

12 марта 2018 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество Азербайджана и Грузии, выйдя из регионального формата, переходит в глобальную плоскость. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в понедельник на встрече в Баку с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Глава государства выразил уверенность в том, что этот визит в страну Георгия Квирикашвили сыграет важную роль в развитии азербайджано-грузинских отношений дружбы, братства. "Мы успешно сотрудничаем во многих сферах. Рад, что растет торговый оборот, что Азербайджан занимает первое место среди стран, инвестирующих в Грузию. Мы сохраняем это первенство с 2012 года. Это показывает то, что в вашей стране прекрасный инвестиционный климат. В то же время это показывает, что наши связи находятся на очень высоком уровне. Конечно, есть многие важные глобальные проекты, которые объединяют нас. В октябре прошлого года мы вместе с вами отметили открытие одного из этих проектов - железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. В этом году в результате сдачи в эксплуатацию проектов расширения Южнокавказского газопровода и TANAP наше сотрудничество поднимется на еще более высокую ступень. Наше сотрудничество, выйдя из регионального формата, переходит в глобальную плоскость. В основе всех этих успешных шагов находятся наша дружба, наше братство. И я уверен, что искренние отношения и впредь будут служить интересам наших народов», - отметил глава государства.

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