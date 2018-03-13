Партия граждан и развития Азербайджана о текущем этапе подготовки к участию в президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Во время сбора подписей в связи с президентскими выборами мы не сталкивались с какими-либо проблемами, сказал Trend во вторник Рамиль Гусейнов, зампредседателя Партии граждан и развития, кандидат от которой также выдвинут на выборах.

По его словам, кампания по сбору подписей уже завершилась и документы для регистрации кандидата от партии Али Алиева представлены в ЦИК.

"За этот период на все наши обращения в Центральную избирательную комиссию были получены положительные ответы, никакого недопонимания не возникало", - сказал Гусейнов.

Отметим, что на президентских выборах в Азербайджане, которые назначены на 11 апреля, выдвинуты кандидатуры 15 человек. До настоящего времени были зарегистрированы семь кандидатов. Рассматриваются документы остальных кандидатов. На президентских выборах были зарегистрированы 21 международный и более 22 тысяч местных наблюдателей.

Президентские выборы в Азербайджане состоятся 11 апреля.

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