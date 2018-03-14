Али Гасанов: Потеря чувства патриотизма - страшная национальная трагедия (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Потеря чувства патриотизма - страшная национальная трагедия.

Об этом в среду на своей странице Facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

"В этом году исполняется 100 лет со дня создания Азербайджанской Демократической Республики. Юбилей АДР будет отмечаться на государственном уровне, в течение года будет проведена серия мероприятий, связанных как с АДР, так и с отдельными структурами, учрежденными в период АДР, а также с его создателями", - отметил Али Гасанов.

"Вступление на политическую сцену первого демократического государства на мусульманском Востоке, опирающегося на республиканский метод правления, самоопределившегося в качестве единого политического этноса независимо от социальных различий, открытого для современного мира, верной светскости, либерализму общины является гордостью нашего прошлого. Как нам не гордиться тем, что мы являемся страной и этносом, где первыми на мусульманском Востоке и в Восточной Европе признали равные права женщин, первыми провели реформы алфавита и языка на Востоке, либерализировали избирательную систему, первыми создали традиции театра и современной музыки и стали первыми в других областях?! Мы являемся не просто правопреемниками АДР, мы должны постараться стать преемниками духовного наследия. Но не только наше государство должно выступатьпоследователями созданных в то время официальных структур, но и наши люди должны быть носителями этого великого наследия, моральных качеств создателей АДР", - написал помощник Президента.

Али Гасанов добавил, что образцы преданности наших предков Отечеству, идеалам национальной государственности как в период существования АДР в течение 23 месяцев, так и после ее падения в период эмиграции, являются образцовым наследием, обязательным для усвоения.

"Например, Алимардан бек Топчубашев после падения АДР, несмотря на пережитые им мучения, трудности, финансовые трудности, с которыми он столкнулся, до конца своей жизни сохранил преданность АДР, просуществовавшей всего 23 месяца. Хотя ему поступало достаточное количество заманчивых предложений. Еще в начале XX века в одной соседней стране в соответствие с его юридическим образование ему поступило предложение занять самый высокий пост - пост министра", - добавил Али Гасанов.

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