VI Глобальный Бакинский форум является местом, где обсуждают важные вопросы - премьер-министр Турции ( версия 2)

15 марта 2018 11:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - VI Глобальный Бакинский форум является местом, где обсуждают важные вопросы, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, во время выступления на церемонии открытия VI Глобального Бакинского форума «Устранение различий для создания инклюзивных обществ».

Премьер-министр также отметил, что для достижения региональной безопасности сегодня во все большей мере востребована необходимость в сотрудничестве.

Йылдырым отметил, что сегодня также крайне важно реализовывать совместные проекты, которые могут способствовать развитию дружественных отношений между странами.

«Сегодня Турция и Азербайджан реализуют важные проекты, которые не только способствуют развитию региона, но в то же время имеют важное мировое значение», - сказал Йылдырым.

Премьер-министр отметил, что газопровод TANAP является одним из таких важных проектов.

«Турция проводит политику увеличения числа союзников и друзей», - отметил Йылдырым.
Премьер-министр отметил, что для решения кризисов все страны должны действовать сообща.

Отметим, что сегодня при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана и организации Международного центра Низами Гянджеви стартует VI Глобальный Бакинский форум.

В работе форума, который проходит с 15 по 17 марта, принимают участие президенты более десяти стран, включая президента Албании Илира Меты, президента Македонии Георге Иванова, президента Молдовы Игоря Додона, президента Маврикия Амины Гуриб-Факим, а также член Президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, заместитель премьер-министра Палестины Зиад Абу Амр, заместитель главы правительства Боснии и Герцеговины Мирко Сарович, вице-премьер Румынии Ана Бирчалл и другие высокопоставленные гости.

В работе форума ожидается участие бывших глав стран и правительств, являющихся членами Международного центра Низами Гянджеви, около 500 гостей, среди которых известные общественные и политические деятели.

В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы мира и безопасности в Ближневосточном регионе, геополитическая ситуация в Балканском регионе, растущая роль молодежи в общественной и политической жизни в современное время и другие вопросы.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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