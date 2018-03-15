Глобальный Бакинский форум одна из наиболее важных мировых дискуссионных площадок - член Президиума Боснии и Герцеговины (Эксклюзив)

15 марта 2018 13:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум является одной из наиболее важных дискуссионных площадок в мире, сказал в четверг в эксклюзивном интервью Trend член Президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич, являющийся одним из участников Форума.

VI Глобальный Бакинский форум на тему «Устранение различий для создания инклюзивных обществ» начал работу в четверг в Баку при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана и организации Международного центра Низами Гянджеви.

«Очевидно, что Форум становится всё более и более эффективным из года в год, учитывая обсуждаемые темы и внушительный список участников», - сказал Иванич.

Комментируя роль Глобального Бакинского форума в качестве площадки для обсуждения развития событий на международной арене, член Президиума отметил, что Форум исключительно важен, так как обсуждаемые на этом форуме темы предвосхищают существенные вопросы и вызовы, имеющие огромное значение для всего мира.

В работе форума, который проходит с 15 по 17 марта, принимают участие президенты более десяти стран, включая президента Албании Илира Меты, президента Македонии Георге Иванова, президента Молдовы Игоря Додона, президента Маврикия Амины Гуриб-Факим, а также член Президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, заместитель премьер-министра Палестины Зиад Абу Амр, заместитель главы правительства Боснии и Герцеговины Мирко Сарович, вице-премьер Румынии Ана Бирчалл и другие высокопоставленные гости.

В работе форума также принимают участие бывшие главы стран и правительств, являющиеся членами Международного центра Низами Гянджеви, около 500 гостей, среди которых известные общественные и политические деятели.

В рамках мероприятия обсуждаются вопросы мира и безопасности в Ближневосточном регионе, геополитическая ситуация в Балканском регионе, растущая роль молодежи в общественной и политической жизни в современное время и другие вопросы.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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