Странам региона необходим позитивный опыт Азербайджана в вопросах мультикультурализма - премьер Румынии

15 марта 2018 15:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В вопросах мультикультурализма странам, соседствующим с Черным и Каспийским морями, необходимо больше такого позитивного опыта, которым обладает Азербайджан.

Об этом говорится в приветственном письме премьер-министра Румынии Виорики Дэнчилэ, чье приветственное письмо было зачитано на VI Глобальном Бакинском форуме вице-премьером этой страны Анной Бирчалл.

“Здесь, на пересечении Востока и Запада, Азербайджан играет важную роль как надежный региональный игрок с мультикультурным обществом. Я верю, что у Азербайджана важный опыт [в этой сфере], которым он может поделиться с нами. Нашему региону необходимо больше такого позитивного опыта”, - говорится в письме румынского премьера.

По мнению Дэнчилэ только вместе можно найти правильное решение сегодняшних проблем. Сегодня, подчеркнула она, более чем когда-либо необходимо приложить усилия для обеспечения и усиления инклюзивности нашего общества.

Румынский премьер также напомнила, что в этом году Азербайджан и Румыния отмечают 100-летний юбилей: “Сто лет назад Азербайджан установил самые высокие в регионе стандарты в сфере парламентской демократии и обеспечения прав женщин - и это только некоторые примеры”.

Отметим, что сегодня при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана и организации Международного центра Низами Гянджеви стартует VI Глобальный Бакинский форум.

В работе форума, который проходит с 15 по 17 марта, принимают участие президенты, главы правительств, министры, экс-президенты, ученые, руководители международных организаций, известные общественные и политические деятели из различных стран Европы, Азии и Ближнего Востока.

Участники мероприятия обсуждают вопросы мира и безопасности в Ближневосточном регионе, геополитическая ситуация в Балканском регионе, растущая роль молодежи в общественной и политической жизни в современное время и другие вопросы.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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