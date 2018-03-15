Состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с Президентом Молдовы Игорем Додоном.
Глава государства отметил важность участия Президента Молдовы Игоря Додона в VI Глобальном Бакинском форуме.
Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил прошлогодний визит Президента Молдовы в Баку и встречи с ним на международных мероприятиях. Глава государства с удовлетворением подчеркнул, что договоренности, достигнутые во время визита Игоря Додона в Азербайджан, уже выполняются.
Президент Ильхам Алиев сказал, что существует хороший потенциал для развития связей между странами в различных сферах, и отметил важность определения совместной взаимной деятельности в будущем в политической, экономической, гуманитарной, инвестиционной и других сферах.
Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что уверен в продолжении в будущем систематических контактов для решения важных вопросов, связанных с дальнейшим сближением стран, и сказал, что Азербайджан заинтересован в этой работе.
Президент Молдовы Игорь Додон выразил признательность главе государства за приглашение на VI Глобальный Бакинский форум.
Отметив значимость мероприятия, Президент Молдовы с удовлетворением подчеркнул, что его страна впервые представлена на форуме. Президент Молдовы сказал, что между странами существуют традиционные дружественные отношения, что порождает надежду на то, что в ближайшее время к деятельности приступит межправительственная комиссия.
С удовлетворением вспомнив прошлогодний визит в Азербайджан, Игорь Додон подчеркнул, что встречи, проведенные во время этого визита, уже дают результат. Он сказал, что несколько дней назад совместно с представителями Фонда Гейдара Алиева принял личное участие в церемонии закладки фундамента важного социального проекта в Гагаузии.
Президент Игорь Додон особо отметил роль функционирующей в Молдове азербайджанской диаспоры в деле укрепления связей.
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