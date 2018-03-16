Глобальный Бакинский форум повышает авторитет и роль Азербайджана в мире - Борис Тадич

16 марта 2018 15:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум имеет важное значение для мира и стал эффективной платформой для обсуждения значимых вопросов, поиска путей их решения.

Об этом сказал в пятницу Trend в рамках участия в VI Глобальном Бакинском форуме экс-президент Сербии Борис Тадич.

Тадич отметил, что принимал участие во всех предыдущих Форумах.

«Учитывая важность этого Форума, я каждый раз приезжаю в Баку для участия в нем», - сказал он.

Тадич подчеркнул, что наряду с тем, что этот Форум способствует проведению эффективных обсуждений, он также повышает авторитет и роль Азербайджана в мире.

Также он отметил, что Азербайджан с уважением относится ко всем культурам и многообразию.

«Азербайджан вносит важный вклад в мире в данном направлении, что повышает международный авторитет страны. Очень рад участвовать в этом Форуме», - сказал экс-президент Сербии.

15 марта в Баку начал работу VI Глобальный Бакинский форум на тему «Устранение различий для создания инклюзивных обществ».

В этом престижном мероприятии, которое продлится три дня, участвуют около 500 представителей из 50 стран, в том числе бывшие главы государств и правительств, являющиеся членами Международного центра Низами Гянджеви, руководители международных организаций, известные общественно-политические деятели, ученые.

18-19 марта в рамках Форума состоится VII Международный книжный саммит.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджан стал мостом между Востоком и Западом - Питер Семнеби
Политика 02:59
Бакинский Глобальный форум уже стал традицией - Валдис Затлерс
Политика 15 марта 19:42
Глобальный Бакинский форум одна из наиболее важных мировых дискуссионных площадок - член Президиума Боснии и Герцеговины (Эксклюзив)
Политика 15 марта 13:12
Тереза Мэй: Азербайджан и Великобритания углубят сотрудничество
Энергетика 15 марта 11:32
Президент Италии: Глобальный Бакинский форум - хорошая платформа для взаимного диалога по вопросу борьбы с терроризмом
Политика 15 марта 11:28
Президент Албании посетит Азербайджан
Экономика 15 февраля 11:36
Резолюции Совбеза ООН по нагорно-карабахскому конфликту должны быть выполнены - председатель Сената Иордании
Нагорно-карабахский конфликт 16 марта 2017 16:45
Глобальный Бакинский форум внесет вклад в решение глобальных проблем - Исмаил Серагельдин
Политика 16 марта 2017 16:14
Саудовский принц: Бакинский форум - пространство для будущих надежд
Общество 16 марта 2017 16:00
Глобальный Бакинский форум достиг больших успехов - немецкий политолог
Общество 16 марта 2017 15:27
Азербайджан и Великобритания наладили прочные и продуктивные отношения - Тереза Мэй
Политика 16 марта 2017 14:46
Глобальный Бакинский форум стал платформой для обсуждения важных мировых вопросов - экс-президент Латвии
Политика 16 марта 2017 14:05
Глобальный Бакинский форум способствует поддержке диалога и сотрудничества между различными людьми - президент Италии
Политика 16 марта 2017 13:40
Глобальный Бакинский форум даст возможность обсудить в дружеской и доброжелательной атмосфере современные вызовы - Вайра Вике-Фрейберга
Политика 16 марта 2017 11:59
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет роль стабилизирующего фактора в своем регионе
Политика 16 марта 2017 11:21
V Глобальный Форум привнесет позитивные изменения на ситуацию в мире - экс-госсоветник Венгрии
Политика 7 марта 2017 16:23
Вице-премьер Палестины посетит Азербайджан
Политика 22 февраля 2017 15:24
Борис Тадич хочет подключения Сербии к "Южному газовому коридору"
Энергетика 10 марта 2016 16:09