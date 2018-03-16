Глобальный Бакинский форум повышает авторитет и роль Азербайджана в мире - Борис Тадич

БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум имеет важное значение для мира и стал эффективной платформой для обсуждения значимых вопросов, поиска путей их решения.

Об этом сказал в пятницу Trend в рамках участия в VI Глобальном Бакинском форуме экс-президент Сербии Борис Тадич.

Тадич отметил, что принимал участие во всех предыдущих Форумах.

«Учитывая важность этого Форума, я каждый раз приезжаю в Баку для участия в нем», - сказал он.

Тадич подчеркнул, что наряду с тем, что этот Форум способствует проведению эффективных обсуждений, он также повышает авторитет и роль Азербайджана в мире.

Также он отметил, что Азербайджан с уважением относится ко всем культурам и многообразию.

«Азербайджан вносит важный вклад в мире в данном направлении, что повышает международный авторитет страны. Очень рад участвовать в этом Форуме», - сказал экс-президент Сербии.

15 марта в Баку начал работу VI Глобальный Бакинский форум на тему «Устранение различий для создания инклюзивных обществ».

В этом престижном мероприятии, которое продлится три дня, участвуют около 500 представителей из 50 стран, в том числе бывшие главы государств и правительств, являющиеся членами Международного центра Низами Гянджеви, руководители международных организаций, известные общественно-политические деятели, ученые.

18-19 марта в рамках Форума состоится VII Международный книжный саммит.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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