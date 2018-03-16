Президент Ильхам Алиев подписал указ о списании долгов по обязательному государственному соцстрахования

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о применении закона "О регулировании долгов в области обязательного государственного социального страхования".

Закон предусматривает списание долгов, которые образовались на первое января 2006 года и невыплаченные до первого апреля 2018 года.

В законе также предусматривается списание финансовых санкций, образовавшихся по состоянию на первое января 2015 года и не выплаченных до первого апреля текущего года.

Списание финансовых санкций предполагается в следующем порядке:

- в случае выплаты страхователем в апреле-мае 2018 года 10 процентов задолженности по финансовым санкциям, списывается 90 процентов суммы;

- в случае выплаты в апреле-июле 2018 года 30 процентов задолженности по финансовым санкциям, списывается 70 процентов суммы;