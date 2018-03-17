Али Гасанов: Азербайджан успешно завершит 2018 год (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан успешно завершит 2018 год

Об этом сказал в субботу помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов во время выступления на церемонии награждения победителей конкурса индивидуальных журналистских работ, проведенного по случаю праздника Новруз Фондом господдержки развития СМИ при Президенте Азербайджана.

"Для меня большая честь общаться с журналистами, нахождение среди журналистов придает мне силы. Журналисты доносят до необходимых кругов проблемы государства, народа, посредством них мы устанавливаем отношения как с нашим обществом, так и с внешним миром", - сказал Али Гасанов.

Помощник Президента добавил, что 2017 год в развитии государства был успешным. Успешно реализуются проекты по государственному развитию, социальные проекты и другие запланированные проекты.

"Об этом также сообщил Президент на заседании Кабинета министров. В 2018 году нас ждут важные события. Среди них самым важным являются президентские выборы, которые состоятся 11 апреля. Уже дан старт этим выборам. С 20-го числа этого месяца по 10 апреля будет период предвыборной агитации. Уверен, что вы готовы к этой агитации. Эта агитация в основном придется именно на СМИ. Принимая участие в предстоящих президентских выборах как граждане, вы выразите свое мнение относительно кандидатов, а также будете непосредственно освещать выборы", - сказал Али Гасанов.

Помощник Президента отметил, что в этом году в Азербайджане будут проведены мероприятия в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики.

"Считаю, что 2018 год будет плодотворным, а также годом, когда у вас будет достаточно пространства для вашей деятельности", - сказал Али Гасанов.

Али Гасанов отметил, что медиаполитика, заложенная общенациональный лидером Гейдаром Алиевым, и сегодня успешно проводится Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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