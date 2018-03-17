В ЦИК Азербайджана прошли аккредитацию 115 международных наблюдателей

БАКУ /Trend/ - В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана прошли аккредитацию 115 международных наблюдателей.

Об этом в субботу на заседании ЦИК сказал председатель комиссии Мазахир Панахов.

По его словам, прошедшие аккредитацию наблюдатели представляют 36 стран.

Панахов отметил, что число местных наблюдателей, прошедших аккредитацию, составляет 615. По его словам, число прошедших аккредитацию наблюдателей по стране составляет более 42 тысяч.

Отметим, что в Азербайджане 11 апреля состоятся президентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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