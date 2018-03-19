Глобальный Бакинский форум - местом диалога и дискуссии, объединяющее общественно-политическую элиту мира - депутат

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан превратился в центр диалога, где обсуждаются глобальные проблемы, определяются пути их решения, а также представляются модели для совместного проживания мирового сообщества, религиозной, расовой и политической терпимости.

Об этом Trend сказал председатель Низаминской районной организации правящей партии «Ени Азербайджан», депутат Милли Меджлиса (парламента) Седагет Велиева.

Велиева сказала, что Азербайджан своим геостратегическим положением и динамичным развитием успешно принимает глобальные мероприятия для построения межцивилизационного диалога. «Вы знаете, что в Азербайджане шестой год подряд проводится Глобальный Бакинский форум. На каждом форуме же обсуждаются вопросы нахождения путей решения глобальных проблем, беспокоящих мир. На Глобальном Бакинском форуме принимают участие политики, дипломаты из многих стран. С этой точки зрения Глобальный Бакинский форум называют местом диалога и дискуссии, объединяющим общественно-политическую элиту мира.

Отметив, что Глобальный Бакинский форум внес вклад в межгосударственное сотрудничество, политические отношения, создал благоприятные условия для взаимного политического диалога, депутат добавила, что форум, с учетом его значимости, выйдя за рамки обсуждений локальных и региональных конфликтов, превратился в международную платформу, выражающую свое отношение к происходящим в мире процессам, открывающую путь для обсуждения путей решения глобальных проблем.

(Автор: Самир Али. Текст: Рауф Гулиев)

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