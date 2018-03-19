Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – страна, обладающая очень высокой репутацией в мире

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан – страна, обладающая очень высокой репутацией в мировом масштабе, и наши инициативы служат импульсом для регионального сотрудничества, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на всенародном празднестве по случаю национального праздника азербайджанского народа – Новруз.

Глава государства напомнил, что несколько дней назад состоялся VI Глобальный Бакинский форум.

«В нем приняло участие около 50 действующих и бывших глав государств и правительств из более 50 стран", - сказал Президент Азербайджана.

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