Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – страна, обладающая очень высокой репутацией в мире (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан – страна, обладающая очень высокой репутацией в мировом масштабе, и наши инициативы служат импульсом для регионального сотрудничества. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в понедельник с речью на всенародном веселье по случаю национального праздника азербайджанского народа – Новруз.

Глава государства напомнил, что несколько дней назад состоялся VI Глобальный Бакинский форум.

«В нем приняло участие около 50 действующих и бывших глав государств и правительств из более 50 стран. Могу сказать, что Глобальный Бакинский форум за короткий период времени смог занять достойное место среди самых престижных форумов, проводимых в мире. Считаю, что обсуждаемые на Бакинском форуме вопросы очень важны для мира. В следующем месяце в Баку пройдет конференция министров иностранных дел стран Движения неприсоединения. Это тоже глобальное, престижное международное мероприятие. Проведение этого мероприятия в Азербайджане – проявление очередной поддержки, оказываемой нам Движением неприсоединения и странами-членами организации», - сказал глава государства.

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