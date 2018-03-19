Президент Ильхам Алиев поздравил главу Туниса

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Туниса Беджи Каиду Эс-Себси.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю вам и вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Тунисской Республики - Дня независимости. Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Тунисом и впредь будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества. В столь знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Туниса - благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.

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