На президентских выборах в Азербайджане зарегистрировано более 500 международных наблюдателей

28 марта 2018 15:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Прошли регистрацию 545 международных наблюдателей на президентских выборах в Азербайджане, назначенных на 11 апреля.

Об этом в среду сказал председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

По его словам, это не окончательная цифра, процесс регистрации наблюдателей продолжается, и, возможно, их число увеличится.

Что касается местных наблюдателей, то председатель ЦИК сказал, что по последней информации прошли регистрацию более 53 тысяч наблюдателей.

"Число местных наблюдателей также увеличивается, заявки рассматриваются", - сказал Панахов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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