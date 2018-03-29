Президент Ильхам Алиев: Взаимные инвестиции в Иране и Азербайджане не пропадут, а наоборот, принесут хорошие доходы (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Взаимные инвестиции в Иране и Азербайджане не пропадут, а наоборот, принесут хорошие доходы. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая в четверг в Баку на азербайджано-иранском бизнес-форуме.

"Мы очень рады, что в последнее время деловые люди из Ирана проявляют еще больший интерес к Азербайджану, азербайджанской экономике. Мы всегда рады видеть своих иранских братьев. Они могут успешно осуществлять в Азербайджане деятельность, как в качестве инвестора, так и подрядчика. Для этой деятельности имеются все возможности. Главное это единство наших народов, сохранение межгосударственных отношений на самом высоком уровне и будущие возможности проектов, реализуемых по нашей инициативе. Мы создаем в нашем регионе новую реальность. Ирано-азербайджанские связи уже превратились в важный фактор для региональной безопасности, стабильности, сотрудничества. Мы это сделали, причем за короткое время", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, в настоящее время определяются дополнительные направления для совместного инвестирования.

"С полной уверенностью могу сказать, что транспортный коридор Север-Юг реализуется за счет очень серьезных усилий иранской и азербайджанской сторон. Мы постоянно обсуждаем эти вопросы с соседними странами. Работы, проведенные за последние два года, создали основную почву для открытия этого маршрута. На небольшой презентации было показано, что в 2016-2017 годах на азербайджанской территории была построена недостающая часть этой железной дороги, был построен мост через реку Астарачай. Первый тестовый поезд проследовал из Азербайджана на территорию Ирана в период моего прошлогоднего визита в Иран. Сегодня уже строится грузовой терминал, и вчера был подписан исторический документ. Был подписан договор в связи со строительством железной дороги Астара-Решт. Этот договор сыграет особую роль в реализации транспортного коридора Север-Юг. Таким образом, соединяя континенты, мы получим как экономическую прибыль, - потому что транзитные грузы, проходящие через нашу территорию, будут исчисляться десятками миллионов тонн, - и в то же время мы создаем в регионе новый формат сотрудничества. Мы уже его создали, потому что активно сотрудничаем сегодня не только в двустороннем формате, но и трехстороннем и четырехстороннем форматах», - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что в 2016 году в Баку, а в 2017 году в Тегеране были проведены встречи президентов Азербайджана, Ирана и России.

«Эти визиты имели очень большое значение. На встречах обсуждались и политические, и экономические, и транспортные, и энергетические вопросы. Считаю, что бизнесмены трех стран тоже должны воспользоваться существующими возможностями. Трехсторонний формат сотрудничества Азербайджан-Иран-Турция работает уже несколько лет, и недавно в Баку был реализован новый, четырехсторонний формат сотрудничества – Азербайджан, Иран, Грузия и Турция. Здесь, конечно же, региональная безопасность, сотрудничество, политические вопросы, взаимная поддержка, а также еще раз хочу сказать, что открываются широкие возможности для деловых людей в транспортной сфере. В результате строительства сейчас железной дороги Астара-Решт, а в будущем - начала работы на полную мощность транспортного коридора "Север-Юг" должны открыться тысячи, а может быть, десятки тысяч новых рабочих мест, и эти рабочие места должны открыть предприниматели. Уверен, что товарооборот резко увеличится как в двустороннем, так и многостороннем формате", - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, расширяются бизнес-возможности в энергетической сфере. "Вчера мы широко обсудили это с Президентом Хасаном Рухани, и министрам были даны соответствующие указания о том, чтобы наши планы в сфере электроэнергетики в скором времени были реализованы. Это абсолютно реально, и мы этого добьемся», - подчеркнул Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что ожидается большой поток туристов.

«Каждый год из Азербайджана в Иран и из Ирана в Азербайджан путешествуют сотни тысяч людей. После открытия железной дороги будут перевозиться не только грузы, но и пассажиры. Поэтому должны вкладываться большие инвестиции и в туристическую инфраструктуру. Обращаясь к бизнесменам и Азербайджана, и Ирана, я приглашаю их к этой работе. Уверен, что взаимные инвестиции как в Иране, так и Азербайджане, инвестиции, вкладываемые в туристическую инфраструктуру, строительство отелей, в другую туристическую инфраструктуру, не пропадут, а, наоборот, принесут хорошие доходы», - добавил глава государства.

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