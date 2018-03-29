Президент Ильхам Алиев принял делегацию Международного союза архитекторов (ФОТО) (версия 2)

29 марта 2018 17:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с руководителем Международного союза архитекторов Томасом Воньером.

Президент Международного союза архитекторов сказал, что на них произвели глубокое впечатление увиденное в Баку развитие и красота, и передал Президенту Ильхаму Алиеву признательность и поздравление в первую очередь за успешную заботу об архитектуре столицы.

Томас Воньер сказал, что основная цель визита – принять участие в бюро-заседании Международного союза архитекторов, проводимого в Баку. Он отметил, что выбор Азербайджана из 134 стран для организации в Баку этого мероприятия Международного союза архитекторов является показателем большого значения, которое руководимая им структура придает Азербайджану.

«Баку очень красивый город», - сказал Томас Воньер, подчеркнув, что его коллеги впервые находятся здесь и восхищены увиденным. Особо отметив красоту Бакинского бульвара и городского освещения, гость сказал, что все эти процессы развития представляют большой интерес с точки зрения обмена опытом.

Глава государства отметил, что Баку – древний город, который имеет много исторических памятников, подчеркнул, что все это часть национального достояния.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в этом аспекте Ичеришехер, включенный в Список мирового наследия ЮНЕСКО, имеет большую архитектурную ценность, и главная цель заключается в том, чтобы наряду с сохранением этого исторического наследия создать гармонию новых современных зданий с исторической частью города. Сказав, что эта цель практически достигнута, Президент Ильхам Алиев также подчеркнул важность обеспечения более лучших условий жизни и отдыха населения города, отметил, что в Баку проводится большая работа по созданию общественных зон.

Коснувшись развития Бакинского бульвара, Президент Ильхам Алиев напомнил, что его протяженность при строительстве 100 лет назад была 3,5 километра, а сегодня протяженность бульвара достигла 16 километров, с удовлетворением подчеркнул, что он стал одним из самых любимых мест отдыха населения и гостей.

Отметив значимость визита делегации Международного союза архитекторов в Азербайджан, Президент Ильхам Алиев сказал, что он создает хорошую возможность для изучения мнений гостей о развитии города, а также для их лучшего ознакомления со страной.

Президент Международного союза архитекторов Томас Воньер подчеркнул, что процессы развития, осуществляемые в Баку при непосредственном внимании Президента Азербайджана, являются примером.

Томас Воньер выразил надежду, что во время визита в Баку архитекторы из стран, входящих в структуру, смогут многому научиться, сказал, что азербайджанская столица с этой точки зрения - удачное пространство.

Гость сказал, что сочетание исторического наследия с модерном является прекрасным примером, подчеркнул, что, к сожалению, в мире нет достаточно широкой информации о городе, обладающем такой красотой.

Томас Воньеь отметил, что проведение в Баку в 2019 году международного форума руководимой им структуры под названием «Влияние туризма в городах, обладающих значимой архитектурой и культурным наследием» будет важным с этой точки зрения.

В заключение было сделано фото на память.

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