В Губе прошла республиканская научная конференция, посвященная 100-летию геноцида азербайджанцев (ФОТО) (версия 4)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в зале Губинского мемориального комплекса геноцида состоялась республиканская научная конференция, посвященная столетию геноцида азербайджанцев 1918 года. Конференция на тему «Уроки геноцидов» началась с показа фильма «Губинский геноцид».

Выступивший на конференции в Губинском мемориальном комплексе помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов отметил, что все еще продолжаются такие преступления, как геноцид, причина этого – двойные стандарты и несвоевременная реакция на это ведущих государств.

Напомнив о подписании Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 18 января 2018 года распоряжения «О 100-летии геноцида азербайджанцев 1918 года», Али Гасанов отметил, что согласно распоряжению, был утвержден «План мероприятий в связи со 100-летием годовщины геноцида азербайджанцев 1918 года».

Помощник Президента по общественно-политическим вопросам подчеркнул, что сохранение захоронения, обнаруженного в 2007-м году в городе Губа, всегда находилось в центре внимания главы государства.

«По поручению главы государства руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев 5 июня 2017 года подписал распоряжение «О некоторых вопросах, связанных с Губинским мемориальным комплексом геноцида». Согласно распоряжению, с целью исследования текущей ситуации в комплексе и предотвращения процессов разрушения была создана комиссия. Комиссия пришла к выводу, что ускорение процесса разложения человеческих останков и активизация оползней, усложняет сохранение захоронения в том же виде. Поэтому было признано целесообразным, захоронить человеческие останки в соответствие с традициями и обычаями, установить памятную доску, и при необходимости создать условия для раскопок с целью проведения в дальнейшем исторических исследований, и об этом было доложено руководству страны. Уже с учетом предложений комиссии, жертвы геноцида были захоронены, и над захоронением установлена мемориальная доска», - сказал Али Гасанов.

Как отметил Али Гасанов, геноцид азербайджанцев 1918 года действительно стал самым тяжелым испытанием на пути создания Азербайджанской Демократической Республики. Однако, несмотря на жестокое истребление и тяжелые потери, наш народ, пройдя эти испытания, отстоял свои земли и стал хозяином своей судьбы. На востоке была создана первая независимая республика. Как вы знаете, спустя два месяца исполняется 100 лет со дня образования АДР. Президент Азербайджана 16 мая 2017 года подписал специальное распоряжение относительно широкого празднования этого юбилея в республике на государственном уровне.

"Несмотря на то, что в различные периоды истории наш народ подвергся геноциду со стороны армянских националистов, пережил массовое истребление, депортации, этнической чистки и террора, этим преступлениям не была дана политико-правовая оценка. Это было связано с тем, что каждый раз армяне осуществляли свои коварные намерения, опираясь на поддержку своих покровителей, другими словами на центральное правительство, на обладателей реальной силы. Именно так и происходило в 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953 годах и последующие периоды. По этой же причине утаивались факты геноцида или представлялись в искаженном виде, а научно-исследовательские работы проводились под строгим административно-идеологическим контролем. Не предоставлялась возможность для сохранения в памяти следующих поколений трагических страниц прошлого, чтобы народ не мог запомнить этот трагический урок в своей истории. В итоге, в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века, армянский экспансионисткий шовинизм еще раз поднял свою голову, народ Азербайджана вновь подвергся тяжелым испытаниям, депортации, этнической чистки, оккупации и пережил такую страшную трагедию, как Ходжалинский геноцид», - подчеркнул помощник Президента по общественно-политическим вопросам.

«Лишь в годы независимости мы получили возможность создать истинную картину нашего прошлого и дать политико-правовую оценку геноцида, неоднократно совершенного в отношении нашего народа. С этой точки зрения имеет важное историческое значение, подписанное общенациональным лидером Гейдаром Алиевым распоряжение «О геноциде азербайджанцев» от 26 марта 1998 года. В этом документе наблюдаемые трагедии, сопровождающиеся захватом азербайджанских земель, массовым истреблением, депортацией и этнической чисткой с начала XIX века до современного периода, были расценены как «отдельные этапы политики геноцида, обдуманной и планомерно осуществленной армянами в отношении азербайджанцев», и 31 марта было объявлено как «День геноцида азербайджанцев», - сказал помощник Президента по общественно-политическим вопросам.

Али Гасанов напомнил, что по инициативе великого лидера была также дана политико-правовая оценка Ходжалинскому геноциду, 26 февраля было объявлено «Днем Ходжалинского геноцида».

«Благодаря работам, проведенным в рамках начатой с 2008 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева международной кампании «Справедливость для Ходжалы» факты, связанные с трагедией, были доведены до широкой международной общественности, были проинформированы миллионы людей во всех точках планеты», - отметил Али Гасанов.

Помощник Президента по общественно-политическим вопросам подчеркнул, что в мае 1996 года Азербайджан присоединился к «Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него».

«Данная Конвенция была принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 9 декабря 1948 года. Но, несмотря на то, что прошло 70 лет с момента принятия документа, во многих частях мира все еще продолжаются преступления геноцида. Главная причина этого – двойные стандарты, несвоевременная адекватная реакция международного сообщества, в частности, ведущих государств. Поэтому мировые прогрессивные силы, общественные, политические, научные и культурные деятели должны вести решительную борьбу против этнической, расовой и религиозной нетерпимости, и случаев, создающих враждебность, приводящих к преступлениям геноцида. С другой стороны, в каждой стране, как и в Азербайджане, необходимо добиться того, чтобы в качестве народного достояния, человеческих ценностей были приняты этническое, культурное и конфессиональное разнообразие, чтобы мультикультурализм и толерантность стали образом жизни общества», - сказал помощник Президента.

Али Гасанов добавил, что сегодняшняя республиканская научная конференция наряду с разоблачением действий армянских националистов против человечества, является вкладом научной общественности страны в целенаправленную деятельность азербайджанского государства для того, чтобы подобные случаи не повторялись бы более, и было бы обеспечено безопасное проживание людей в условиях мира и спокойствия.

«Нет сомнения в том, что на конференции будут заслушаны интересные доклады и выступления, будут озвучены новые факты и ценные предложения», - добавил Али Гасанов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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