Глава МИД Индии назвала приоритетные сферы сотрудничества с Азербайджаном (ФОТО)

4 апреля 2018 20:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Индией достиг 1,7 миллиарда долларов.

Об этом в среду на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым сказала глава МИД Индии Сушма Сварадж.

Министр отметила, что Индия заинтересована в развитии сотрудничества в сфере туризма, образования, транспорта, энергетики и других сферах.

Глава МИД Индии также отметила проведение плодотворных обсуждений в рамках визита и сказала, что отношения между двумя странами в различных сферах будут развиваться и в дальнейшем.

Мамедъяров сказал, что во время сегодняшней встречи с индийским коллегой были затронуты политические, экономические вопросы, вопросы в сфере энергетики, транспорта, торговли, туризм и т.д. Министр сказал, что по предложению индийской стороны планируется проведение в мае очередной встречи азербайджано-индийской межправительственной комиссии.

Глава МИД Азербайджана отметил, что сегодня между правительствами Азербайджана и Индии было подписано соглашение об освобождении от визовых требований лиц, обладающих дипломатическими, официальными и служебными паспортами, а также между Университетом АДА МИД Азербайджана и Институтом зарубежной службы МИД Индии был подписан меморандум о взаимопонимании.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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Azernews Newspaper
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