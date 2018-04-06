Азербайджан и Чад обсудили вопросы сотрудничества в рамках ряда организаций

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках министерской конференции Движения неприсоединения в Баку принял министра иностранных дел, африканской интеграции и международного сотрудничества Республики Чад Махамата Зене Шерифа, говорится в пятницу в сообщении МИД.

Глава МИД Чада выразил удовлетворение в связи с пребыванием в Азербайджане и поблагодарил за организацию на высоком уровне министерской конференции Движения неприсоединения.

Отметив реализацию ряда проектов в Чаде, со стороны Азербайджанского агентства помощи международному развитию, стороны подчеркнули важность создания договорно-правовой базы с целью развития двусторонних отношений.

В ходе встречи также были рассмотрены возможности сотрудничества в рамках научных, образовательных и международных организаций.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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