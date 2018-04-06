Президент Ильхам Алиев: Недостаточный общественный контроль иной раз ведет к нарушениям и задержкам намеченных планов

6 апреля 2018 15:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Недостаточный общественный контроль иной раз ведет к нарушениям и задержкам намеченных планов. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, в интервью агентству ТАСС.

“Мы очень трезво оцениваем уровень политических реформ и достижений. Считаем, что за 26 лет независимости было сделано максимум возможного. С учетом нашей истории, с учетом становления Азербайджана как молодого, независимого государства. С учетом географического расположения и существующих и возможных рисков в нашем регионе”, - сказал Президент Азербайджана.

Среди тех направлений, которые необходимо еще развивать, глава государства отметил усиление общественного контроля: “Я также неоднократно на эту тему высказывался и призывал граждан к более активным действиям по контролю над осуществлением преобразований. Потому что очень много делается в Азербайджане в плане социально-экономического развития, инфраструктурного развития. И недостаточный общественный контроль иной раз ведет к нарушениям. И к задержкам намеченных планов. Конечно, мы и дальше будем продолжать деятельность по демократизации Азербайджана, мы — открытая страна. Мы сознательно встали на этот путь. И будем продолжать развивать и политические реформы, и экономические”.

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