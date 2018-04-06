Ирак готов к переговорам по азербайджанским детям и женщинам, находящимся в стране - МИД

6 апреля 2018 16:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правительство Ирака готово вести переговоры и обсуждения по азербайджанским детям и женщинам, находящимся в Ираке.

Об этом в пятницу сказал журналистам в Баку заместитель министра иностранных дел Ирака Саид Шорш Халид.

По его словам, Ирак оказал помощь в возвращении детей во многие страны.

«Например, мы оказали помощь в возвращении в Россию 27 детей, оставшихся в Ираке. Мы также готовы к обсуждениям с Азербайджаном и можем принять соответствующее решение по их возвращению», - сказал Шорш Халид.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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