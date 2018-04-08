Поддержка позиции Азербайджана в итоговом документе конференции Движения неприсоединения в Баку имеет очень большое значение - депутат

8 апреля 2018 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Поддержка главами МИД стран-участниц Движения неприсоединения позиции Азербайджана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в итоговом документе промежуточной министерской конференции, состоявшейся в Баку, имеет чрезвычайно важное значение для Азербайджана.

Об этом в воскресенье сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

К Движению неприсоединения, в которое входят 120 государств, Азербайджан присоединился в качестве полноправного члена в 2001 году, сказал Насиров, отметив, что по количеству участников это вторая крупнейшая организация.

«Руководствуясь проводимой главой государства сбалансированной внешней политикой, Азербайджан осуществляет успешную деятельность в рамках Движения неприсоединения. В Баку недавно прошла промежуточная конференция министров стран Движения неприсоединения на тему «Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития», а в следующем году состоится саммит глав государств, являющихся участниками Движения неприсоединения. С данной точки зрения членство в этой организации имеет большое значение для Азербайджана», - сказал депутат.

Насиров отметил, что страны-члены Движения неприсоединения всегда поддерживают Азербайджан в международных организациях. «Движение неприсоединения всегда поддерживает решение нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, что нашло отражение и в итоговом документе организации, принятом на конференции в Баку. Это означает, что все 120 государств, входящих в Движение неприсоединения, однозначно поддерживают позицию Азербайджана по решению этого конфликта. Считаю, что отражение этой позиции в итоговом документе конференции очень важно для Азербайджана», - сказал он.

Отметим, что в рамках Движения неприсоединения 5-6 апреля в Баку прошла промежуточная министерская конференция глав МИД на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

В министерской конференции Движения неприсоединения в Баку приняли участие более 800 участников.

В конференции приняли участие страны-члены Движения неприсоединения, представители государств и международных организаций, получивших статус наблюдателей при Движении, приглашенные в качестве гостей страны и организации.

В Движении неприсоединения участвуют 120 стран. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при Движении.

В заключительном документе конференции министров отражен вопрос по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. В документе подчеркивается, что нагорно-карабахский конфликт представляет угрозу международному миру и стабильности и должен быть решен на основе принципов международного права и в рамках признанной на международном уровне территориальной целостности Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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Azernews Newspaper
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