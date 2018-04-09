В Гааге прошла акция солидарности азербайджанцев (ФОТО)

9 апреля 2018 00:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При совместной организационной поддержке Конгресса азербайджанцев Европы (КАЕ) и Конгресса азербайджанцев Бенилюкса (КАБ) в городе Гаага перед посольством Азербайджана в Нидерландах прошла акция солидарности азербайджанцев.

Об этом Trend сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

В акции приняло участие множество азербайджанцев, проживающих в Нидерландах.

На митинге было отмечено, что авторитет Азербайджана на международном уровне повышается. Выступающие на акции лица отметили стремительное развитие страны, дипломатические процессы, успехи в политической, экономической, культурной и других сферах. Было подчеркнуто, что Азербайджан как лидирующее государство региона играет ведущую роль в проектах глобального значения.

Участники акции скандировали «Азербайджан, мы везде и всегда с тобой!», «Высоко держите имя Родины за ее пределами!», «Азербайджан – не Сирия и никогда ею не будет!», «Наша сила - в нашем единстве!», «Азербайджан – наша гордость, не трогайте нашу гордость!», «Мы гордимся, что мы - азербайджанцы!», «Независимо от того, где мы живем, мы всегда рядом с Азербайджанским государством!» и др.

Выразив протест против некоторых антиазербайджанских групп, участники акции отметили: «Оскорбление – последнее оружие бессильных. Каждый проживающий за рубежом азербайджанец гордится Азербайджанским государством. Позор тем, кто оскорбляет государственные символы Азербайджана. Национальные интересы должны стоять над личными интересами».

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Azernews Newspaper
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