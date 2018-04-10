Азербайджан и Кыргызстан направят наблюдателей на парламентские выборы в Малайзию

10 апреля 2018 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Семь стран направят представителей для наблюдения за всеобщими парламентскими выборами в Малайзии, сообщает пресс-служба избирательной комиссии (ИК) Малайзии.

ИК Малайзии объявила во вторник о том, что Индонезия, Таиланд, Мальдивские Острова, Тимор-Лешти, Камбоджа, Кыргызстан и Азербайджан ратифицировали свое участие на парламентских выборах страны.

Ранее ИК также объявили, что наблюдение за выборами будет проводиться только во взаимном порядке, путем приглашения стран, которые ранее приглашали Малайзию в качестве наблюдателя на выборы.

В общей сложности приглашения были отправлены 14 странам. Мьянма, Австралия и Казахстан отклонили приглашение, в то время как Босния и Герцеговина, Узбекистан, Индия, Пакистан и Новая Зеландия еще не ответили.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ОАО «Azersu» объявило тендер
Тендеры 16:39
В России открылся еще один памятник легендарному нефтянику Фарману Салманову
Общество 16:20
В Азербайджане запрещено строительство ряда объектов вблизи основных экспортных трубопроводов
Общество 15:44
IFC помогает узбекскому «Hamkorbank» увеличить кредитование в нацвалюте
Бизнес 15:06
Германия и впредь готова поддерживать диверсификацию азербайджанской экономики
Бизнес 14:40
Госреестр туризма может появиться в Азербайджане в 2018 году
Туризм 13:24
Туркменистан и Узбекистан расширяют деловые связи
Бизнес 12:39
В шести городах Азербайджана будут построены новые больницы
Общество 12:13
Pakistan Observer: Азербайджан переживает туристический бум
Туризм 12:04
Германия может поделиться с Азербайджаном опытом в сфере здравоохранения
Бизнес 11:30
Узбекистан запустит новые авиарейсы в Индию
Узбекистан 11:23
Глава МИД Литвы посетит Узбекистан
Узбекистан 10:42
Убийство кыргызстанца на границе с Узбекистаном: Начато расследование
Кыргызстан 10:35
По итогам визита президента Кыргызстана в Турцию состоялась церемония подписания совместных документов
Кыргызстан 06:55
Президенты Кыргызстана и Турции провели переговоры в узком и расширенном форматах
Кыргызстан 03:31
Азербайджан добился больших успехов в организации президентских выборов - Pakistan Observer
Политика 9 апреля 20:45
Камбоджа поддерживает резолюции СБ ООН по нагорно-карабахскому конфликту
Политика 9 апреля 20:28
Пакистанское издание о предстоящих президентских выборах в Азербайджане
Политика 9 апреля 19:24