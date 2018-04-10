Азербайджан и Кыргызстан направят наблюдателей на парламентские выборы в Малайзию

БАКУ /Trend/ - Семь стран направят представителей для наблюдения за всеобщими парламентскими выборами в Малайзии, сообщает пресс-служба избирательной комиссии (ИК) Малайзии.

ИК Малайзии объявила во вторник о том, что Индонезия, Таиланд, Мальдивские Острова, Тимор-Лешти, Камбоджа, Кыргызстан и Азербайджан ратифицировали свое участие на парламентских выборах страны.

Ранее ИК также объявили, что наблюдение за выборами будет проводиться только во взаимном порядке, путем приглашения стран, которые ранее приглашали Малайзию в качестве наблюдателя на выборы.

В общей сложности приглашения были отправлены 14 странам. Мьянма, Австралия и Казахстан отклонили приглашение, в то время как Босния и Герцеговина, Узбекистан, Индия, Пакистан и Новая Зеландия еще не ответили.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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