ЦИК Азербайджана: На всех избирательных участках созданы необходимые условия для свободного голосования граждан

11 апреля 2018 09:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На всех избирательных участках в Азербайджане созданы необходимые условия для свободного голосования граждан, сказал в среду председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Он отметил, что выборы – это большой процесс. «Есть люди с разными мнениями, и мы должны постараться создать условия для всех, чтобы ни одна из сторон не осталась недовольной. Все избиратели должны воспользоваться правом свободного голосования», - сказал Панахов.

Председатель ЦИК подчеркнул, что на избирателей никто и ни в какой форме не может оказать давления. "После того, как последний избиратель покинет избирательный участок, в 19:00 участки закроются. После этого в избирательные участки никто не сможет войти, и ни у одного наблюдателя или представителя СМИ нельзя требовать, чтобы они покинули участок», - сказал Панахов.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно будет наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента – мужчины

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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