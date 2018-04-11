Президентские выборы в Азербайджане прошли согласно всем стандартам - ОИС

11 апреля 2018 20:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане прошли согласно всем стандартам, сказал в среду на пресс-конференции генеральный секретарь Парламентского союза Организации исламского сотрудничества (ОИС) Махмуд Эрол Килич.

"Выборы прошли на очень высоком уровне, наблюдалась большая активность избирателей. Надеюсь, что выбор населения Азербайджана еще больше укрепит страну", - сказал Махмуд Эрол Килич.

В Азербайджане сегодня в 19:00 завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно было наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 17:00, на президентских выборах в республике проголосовали 69,93 процента избирателей, то есть 3 716 135 человек.

(Автор: Анвар Мамедов)

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