ШОС: Азербайджанский народ выбрал светлое будущее

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане прошли демократично и прозрачно, сказал член делегации Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов на пресс-конференции в четверг по итогам выборов.

По словам члена делегации ШОС, азербайджанский народ определил свое будущее и это будущее светлое.

Алимов отметил, что в состав миссии ШОС вошли 16 опытных наблюдателей, которые побывали на избирательных участках в Баку, Гяндже, Сумгайыте и Абшеронском районе.

"В Азербайджане были созданы все условия для проведения выборов, было обеспечено участие людей с ограниченными физическими возможностями. На избирательных участках были установлены видеокамеры, что позволило любому гражданину наблюдать за выборами", - отметил Алимов.

В Азербайджане накануне завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

После обработки бюллетеней с 5201 избирательного участка, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86 процентов голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 19:00 дня голосования, на президентских выборах в республике проголосовали 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателя.

(Авторы: Ильхама Исабалаева, Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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