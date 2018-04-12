Александр Лукашенко: Деятельность Ильхама Алиева на посту главы государства обеспечит дальнейшее укрепление экономической мощи Азербайджана

12 апреля 2018 10:10 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах Президента Азербайджана, говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы белорусского государства.

"Результаты голосования подтвердили высокую солидарность избирателей с последовательно проводимым курсом на строительство сильного и процветающего Азербайджана. Убежден, что Ваша деятельность на ответственном посту главы государства обеспечит дальнейшее укрепление экономической мощи страны и ее международного авторитета, будет способствовать всестороннему развитию дружественных белорусско-азербайджанских отношений", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко также пожелал Президенту Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и успехов в реализации намеченных планов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Арзу Нагиев: Главные критерии для Ильхама Алиева – суверенитет страны и благосостояние народа
Политика 01:23
По предварительным данным ЦИК, Ильхам Алиев набирает 86% голосов на президентских выборах в Азербайджане
Политика 01:13
Премьер Турции поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах
Политика 00:47
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на президентских выборах
Политика 00:05
По предварительным данным ЦИК, Ильхам Алиев набирает 86,09% голосов на президентских выборах в Азербайджане
Политика 11 апреля 23:05
Мониторинговый центр «Ряй»: 84,49% избирателей Азербайджана проголосовали на президентских выборах за Ильхама Алиева
Политика 11 апреля 20:30
AJF & Associates: 85,57% избирателей Азербайджана проголосовали на президентских выборах за Ильхама Алиева
Политика 11 апреля 20:17
Associated Press: Ильхам Алиев - гарант стабильности (ФОТО)
Политика 11 апреля 18:49
Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в голосовании на президентских выборах (ФОТО)
Политика 11 апреля 09:55
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Коста-Рики
Политика 10 апреля 16:35
Президент Азербайджана: Зачастую они демонстрируют пассивность, не проявляют инициативы, ленятся даже вывозить за рубеж выращенную продукцию
Политика 9 апреля 22:08
Президент Ильхам Алиев: Если и впредь будет продолжаться произвол, связанный с взяточничеством, то будут приняты очень строгие меры, все ответственные лица будут наказаны
Политика 9 апреля 21:52
Президент Азербайджана: В Баку предусмотрено строительство около 150 многоэтажных зданий
Политика 9 апреля 21:43
Президент Азербайджана: В транспортной системе Баку должно быть единое управление, чтобы транспорт столицы находился на уровне ведущих городов мира
Политика 9 апреля 21:34
Президент Ильхам Алиев: Военный фактор играет важную роль для справедливого урегулирования конфликта конфликта, мы и впредь будем укреплять наш военный потенциал
Политика 9 апреля 21:31
Президент Ильхам Алиев: Экономика Азербайджана выросла на 2,3%
Политика 9 апреля 21:15
Президент Ильхам Алиев выделил средства Фонду молодежи
Политика 9 апреля 19:57
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение снабжения населения питьевой водой
Политика 9 апреля 19:24