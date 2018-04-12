Президент Ильхам Алиев принял вице-президента Центристского демократического интернационала (версия 2)

12 апреля 2018 15:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял вице-президента Центристского демократического интернационала Марио Давида.

Сказав, что удовлетворен участием в президентских выборах в Азербайджане в качестве наблюдателя, Марио Давид отметил, что вчера наблюдал за избирательным процессом на нескольких избирательных участках, добавил, что выборы были организованы хорошо, подчеркнул активное участие избирателей в голосовании.

Президент Ильхам Алиев отметил, что были созданы все условия для свободного, демократического и прозрачного проведения выборов в стране.

Azernews Newspaper
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