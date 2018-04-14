Генсек СЕ поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый господин Президент, пользуясь возможностью, поздравляю вас с переизбранием на пост Президента Азербайджана. Намерен тесно сотрудничать с вами в направлении обеспечения в Азербайджане прав человека, демократии и преобладания стандартов верховенства закона, опирающихся на Европейскую конвенцию по правам человека", - говорится в поздравлении.

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