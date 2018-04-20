БАКУ /Trend/ - Вышла в свет 56-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие - наша цель»

«Азербайджан – это остров стабильности. В Азербайджане есть внутренняя стабильность, единство между народов и властью. В Азербайджане экономическая политика дополняется сильной социальной политикой. Наша внешняя политика также однозначна, открыта, ясна и независима. В основе нашей независимости, нашей независимой политики также лежит экономическая независимость. Если бы не было экономической независимости, если бы мы зависели от иностранных кредитов, то не смогли бы проводить независимую политику. Независимость – это самая большая ценность, самое большое достояние. Независимость означает, что наш народ свободен, что наша судьба находится в наших собственных руках. Азербайджанский народ наконец-то стал хозяином своей судьбы».

Эти высказывания, опубликованные в 56-й книге многотомника «Развитие – наша цель», взяты из речи главы государства на торжественной юбилейной церемонии, посвященной 90-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, состоявшейся 10 мая 2013 года.

Материалы, опубликованные в 56-й книге многотомника, ответственный за выпуск которого – руководитель Администрации Президента Азербайджана, академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с апреля по май 2013 года. Эта книга открывается текстом речи Президента Ильхама Алиева на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития первого квартала 2013 года и предстоящим задачам.

В издании собраны материалы по официальному визиту главы государства в Австрию, переговорам в ходе официального визита Президента Латвии в Азербайджан, а также материалы по прошедшим мероприятиям, совместные заявления президентов для печати.

В эту книгу многотомника вошли материалы, посвященные приемам Президента Азербайджана высокопоставленных лиц Индонезии, США, Чехии, Румынии, Греции, Израиля, Испании, Грузии, Турции и других государств, Организации исламского сотрудничества, Европейского Союза, Европарламента, ОБСЕ, НАТО, компании ВР и других прибывших с визитом в нашу страну международных структур, а также делегаций, прибывших в Баку для участия в проходящих в Азербайджане международных мероприятиях, об участии главы государства в проходящем в нашей столице I Южно-Кавказском форуме и других международных мероприятиях. Во всех встречах и переговорах Президент Азербайджана сконцентрировал внимание на агрессорской политике Армении, призвал мировое сообщество поддержать решение нагорно-карабахского конфликта, который препятствует развитию региона, в рамках норм и принципов международного права.

В книгу издания вошли речи, выступления главы государства об осуществляемых в Азербайджане успешных внутренней и внешней политике, укреплении экономического потенциала, строительстве армии, важных достижениях в обеспечении социально-экономического развития регионов и другим сферам жизни страны, а также тексты обращений главы государства к участникам IV международной конференции на тему «Современные вызовы укрепления потенциала высших аудиторских структур», международной научно-практической конференции «Мусульмане СНГ поддерживают мир и стабильное развитие», 43-й конференции Международной конфедерации по кредитам сельского хозяйства, III Международного конгресса «Бакинские Дни сердца».

В этом томе также опубликованы материалы о поездках главы государства в Гаджигабульский, Абшеронский, Гобустанский и Шамахинский районы, города Мингячевир и Сумгайыт, его встречах с представителями общественности в регионах, участии в открытии ряда культурно-бытовых, социальных и промышленных предприятий.

В книгу включены указатели «Примечания», «Персоналии», «Географические названия».

При подготовке выпущенного «Азернешр» 56-го тома использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

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