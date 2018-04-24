Президент Ильхам Алиев принял директора Службы внешней разведки России (версия 2)

24 апреля 2018 12:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

В ходе беседы было отмечено успешное развитие азербайджано-российских связей стратегического партнерства, проведен обмен мнениями по перспективам отношений. Было отмечено, что сотрудничество в области безопасности, как и во всех сферах, успешно продолжается.

На встрече также обсуждались вопросы региональной безопасности.

Сергей Нарышкин передал главе азербайджанского государства приветствия Президента России Владимира Путина. Он поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на президентских выборах. Оценив это как большое доверие азербайджанского народа, он расценил результаты выборов также как победу азербайджанского народа.

Президент Ильхам Алиев, поблагодарив за поздравления, и коснувшись президентских выборов, проведенных как в Азербайджане, так и в России, отметил, что все это является показателем поддержки народами стран политики, осуществляемой руководством Азербайджана и России.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия Президента России Владимира Путина, попросил передать его приветствия главе России.

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