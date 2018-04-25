Отставка Саргсяна - самое позитивное событие в недавней истории Армении - Питер Тейс

БАКУ /Trend/ - Отставка премьера Армении Сержа Саргсяна - самое позитивное событие в недавней истории этой страны, сказал Trend в среду политолог, эксперт по международным связям Университета Маркетта (США) Питер Тейс.

Он отметил, что армянский народ еще долго будет помнить 23 апреля 2018 года, день, когда демократические силы внутри Армении вытеснили одного из кровожадных преступников Сержа Саргсяна, который в течение десяти лет своего пребывания на посту президента превратил экономику страны в руины.

«Масштабные протесты в Армении против избрания Саргсяна премьер-министром привели к результатам, и сегодня армянский народ надеется на позитивные изменения. Внутренние и внешние силы оказали на Саргсяна сильное давление. Уверен, что он не ожидал такой резкой эскалации протестов», - сказал Тейс.

Американский политолог считает, что международное сообщество должны оказать давление на нынешнее правительство Армении, чтобы добиться урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и обеспечить полный вывод армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана.

«Президент Армении Армен Саркисян должен инициировать новые активные переговоры с правительством Азербайджана и отказаться от нынешнего статус-кво в нагорно-карабахском конфликте», - сказал Тейс.

По его словам, сегодня есть больше надежд, чем когда-либо для привлечения к международному суду всех армянских военных преступников, которые совершили массовые преступления против человечества на суверенной территории Азербайджана, на чьей совести убийства азербайджанских мирных жителей.

Отметим, что 23 апреля премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку.

Акции протеста против избрания Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента - в 2008 и 2013 годах. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля армянская оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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