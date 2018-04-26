Президент Ильхам Алиев: Подход к кровавым конфликтам через призму двойных стандартов создает большие препятствия на пути предотвращения чудовищных бед

26 апреля 2018 13:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подход к кровавым конфликтам через призму двойных стандартов создает большие препятствия на пути предотвращения чудовищных бед. Об этом говорится в обращении, направленном Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым участникам пятой международной научной конференции на тему «Геноцид против тюрко-мусульманских народов в ХХ веке», проходящей в четверг в городе Гусар.

«Уважаемые участники конференции! Сердечно приветствую вас, желаю успехов работе международной научной конференции, посвященной проблемам геноцида. Эти дни приходятся на 100-летие геноцида, совершенного в 1918 году против нашего народа националистическими армяно-дашнакскими и большевистскими вооруженными отрядами. Массовые убийства и погромы на национально-религиозной почве, охватившие в тот период различные регионы нашей страны, были совершены с особой жестокостью и на территории Гусара, где организована конференция. Многонациональное и многоконфессиональное азербайджанское общество не забывает боль и горечь этнической чистки, депортации, актов террора и геноцида, которым на протяжении истории подвергался наш народ, всегда высоко чтит память жертв. В настоящее время рост угроз против мира и безопасности создает серьезную угрозу мирному сосуществованию и взаимовыгодному сотрудничеству народов. К сожалению, экстремистская деятельность и террор, порожденные национальной, расовой и религиозной розней, превратились в горькую реальность современности. Подход международного сообщества к происходящим в различных уголках нашей планеты кровавым конфликтам и явлениям массового насилия через призму двойных стандартов создает большие препятствия на пути предотвращения этих чудовищных бед.

Чтобы защитить мир от кровавых трагедий, нечеловеческих деяний разрушительных сил, важное значение имеет объективная правовая и политическая оценка всех случаев геноцида и этнической чистки. Поэтому глубокое исследование неизученных страниц истории, выявление истин, опирающихся на реальные факты и доказательства, их донесение до общественности сможет сыграть важную роль в принятии справедливых решений. Верю, что плодотворные обсуждения, проводимые на сегодняшней конференции, продолжат положительные научные традиции, сформировавшиеся в сфере исследования геноцидов, дадут импульс выходу в свет монументальных трудов ученых мира. Желаю каждому из вас успехов в этой почетной и ответственной работе», - говорится в обращении главы государства.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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