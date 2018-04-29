Министр обороны Азербайджана встретился с командующим западной зоной Китая (ФОТО)

29 апреля 2018 20:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в воскресенье встретился с командующим западной зоной Китая генерал-полковником Чжао Цзунци, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в воскресенье.

Выразив удовлетворение встречей с азербайджанской делегацией, генерал-полковник Цзунци подчеркнул важность расширения двусторонних военных связей. Он с удовлетворением отметил создание новых возможностей для сотрудничества двух стран в рамках инициативы «Один пояс и один путь» и оказание Азербайджаном огромной поддержки этой стратегии.

Выразив признательность за теплый прием и оказанное гостеприимство, генерал-полковник Закир Гасанов подчеркнул, что дружеские отношения между Азербайджаном и Китаем имеют глубокие корни.

Министр обороны Азербайджана выразил благодарность китайской стороне за поддержку справедливой позиции Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Генерал-полковник Закир Гасанов особо отметил, что и Азербайджан с уважением относится к политике Китая «Единый Китай», поддерживает эту концепцию и признает организации, представляющие Китай на международной арене.

В ходе встречи, прошедшей в дружеской обстановке и в условиях взаимного доверия, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

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