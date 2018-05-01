Президент Ильхам Алиев утвердил Положение "Об ипотечной и кредитно-гарантийной электронной системе"

1 мая 2018 20:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об утверждении Положения "Об ипотечной и кредитно-гарантийной электронной системе".

Согласно указу, указ Президента об утверждении Положения о системе "Электронная ипотека" от 24 ноября 2016 года отменяется.

Кабинету министров поручено в течение двух месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом и представить главе государства; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с указом и проинформировать Кабинет министров.

Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана поручено обеспечить интеграцию "Ипотечной и кредитно-гарантийной электронной системы" в портал "Электронное правительство" и передачу в эту систему сведений с соответствующих государственных и негосударственных информационных систем.

МВД, министерству оборону, министерству юстиции, министерству по налогам, министерству молодежи и спорта, министерству труда и социальной защиты населения, Госкомитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Госкомитету по вопросам имущества, Палате надзора над финансовыми рынками и Государственному экзаменационному центру поручено оказать помощь Азербайджанскому ипотечному и кредитно-гарантийному фонду в организации деятельности "Ипотечной и кредитно-гарантийной электронной системы".

Азербайджанскому ипотечному и кредитно-гарантийному фонду поручено решить вопросы, вытекающие из указа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Агдашском районе
Политика 18:52
Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд будет освобожден от налоговых обязательств
Политика 18:08
Президент Ильхам Алиев расширил полномочия Агентства продбезопасности
Политика 17:50
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Геранбойском районе
Политика 30 апреля 18:18
Вышла в свет 59-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»
Политика 30 апреля 16:05
Президент Ильхам Алиев исполнил мечту маленького мальчика (ФОТО, ВИДЕО)
Политика 30 апреля 14:41
Президент Ильхам Алиев ознакомился с новым пограничным сторожевым кораблем типа "Туфан" (ФОТО)
Политика 30 апреля 10:08
Президент Ильхам Алиев: Мы очень рады, что мероприятие мирового значения Формула 1 в третий раз проводится в Баку
Политика 29 апреля 21:33
Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева наградили победителей Гран-при Азербайджана Формулы 1 (ФОТО, ВИДЕО)
Политика 29 апреля 18:16
Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева наблюдали за основной гонкой Гран-при Азербайджана Формулы 1 (ФОТО)
Политика 29 апреля 16:20
Президенту Ильхаму Алиеву вручена высшая награда Объединенного мира борьбы - "Золотой Орден" (ФОТО)
Политика 29 апреля 10:55
Президент Ильхам Алиев: Мы открыты миру и в то же время оберегаем свои национальные ценности
Политика 28 апреля 12:36
В адрес Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах
Политика 27 апреля 22:36
Таиланд намерен тесно сотрудничать с Азербайджаном - премьер
Политика 27 апреля 19:33
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Комиссии госпремий
Политика 27 апреля 18:59
Президент Ильхам Алиев наградил Малахат Ибрагимгызы орденом «Шохрат»
Политика 27 апреля 18:35
Президент Ильхам Алиев наградил Атахана Пашаева Почетным дипломом
Политика 27 апреля 18:31
Президент Ильхам Алиев назначил председателя Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям
Политика 27 апреля 18:18