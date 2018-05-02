Президент Ильхам Алиев внес изменения в правила ипотечного кредитования (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о внесении изменений в указ "О некоторых вопросах ипотечного кредитования в Азербайджанской Республике" от 22 июня 2016 года.

Изменения, в частности, определяют правила реструктуризации ипотечных кредитов.

Согласно изменениям, заемщик для выплаты задолженности в случае изменения экономических или юридических условий, а также наличия финансовых затруднений может обратиться в уполномоченный банк для изменения условий кредитного соглашения (реструктуризации кредита).

Уполномоченный банк в течение трех дней должен рассмотреть заявление заемщика, представленное посредством электронной системы, или документы, представленные заемщиком, в случае если получение обращения посредством электронной системы невозможно, и обратиться в Фонд с обращением о реструктуризации.

Фонд в течение 10 дней со дня поступления обращения должен принять решение об одобрении реструктуризации кредита или обоснованном отказе. В день принятия данного решения он размещается в электронной системе и об этом сообщается заемщику и уполномоченному банку.

Реструктуризация официально оформляется в течение пяти дней со дня размещения Фондом решения об одобрении реструктуризации в электронной системе.

Реструктуризация может проводиться в нижеследующих формах:

1. с капитализацией подсчитанных процентов по кредиту и добавлением их к основной сумме долга (в том случае, если они не превышают основной суммы долга);

2. продление срока кредита с учетом требований по максимальному сроку кредита;

3. снижение процентной ставки по кредиту за счет банковской комиссии с согласия уполномоченного банка;

4. предоставление отсрочки по выплатам по кредиту сроком не более одного года;

5. формы реструктуризации могут применяться вместе или отдельно. Реструктуризация может проводиться максимум три раза за срок нахождения кредита в силе, и перерыв между ними должен составлять минимум один год.

Решение об отказе от реструктуризации может быть вынесено в следующих случаях:

1. в случае непредоставления заемщиком документов, подтверждающих ухудшение его финансового положения или других финансовых затруднений, или если предоставленные им сведения не нашли своего отражения в данных документах;

2. в случае, если кредит, направленный на реструктуризацию, не соответствует требованиям, определенным Фондом;

3. Список документов, относящихся к реструктуризации кредита, и другие требования не определены Правлением Фонда.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом и представить главе государства; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с указом и проинформировать Кабинет министров.

Все вопросы, вытекающие из данного указа, будет решать Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд.

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