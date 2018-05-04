Али Ахмедов: Система образования Азербайджана на пути больших реформ (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Система образования Азербайджана на пути больших реформ, которые поднимут ее на новый этап развития. Об этом заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов сказал, выступая в пятницу на церемонии награждения победителей конкурса «Лучшая презентация», организованной в Центре Гейдара Алиева в связи с 95-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Он отметил, что за последние годы благодаря политике Гейдара Алиева и успехам политики, осуществляемой достойным продолжателем его дела Президентом Ильхамом Алиевым, в системе образования достигнуты большие продвижения. «В системе образования проводятся большие реформы, которые дают результат. И неслучайно, что Президент Ильхам Алиев придает большое значение развитию образования», - сказал Ахмедов.

Он отметил, что образование расценивается как одна из самых фундаментальных основ развития Азербайджана.

«Сегодня невозможно найти такую страну, чтобы в ее развитии не было бы такого фактора, играющего особую роль, как образование. Каждая страна обязана своим развитием образованию», - сказал Ахмедов.

Он отметил, что сегодня перед сферой образования Азербайджана стоят большие задачи, которые осознаются как учителями, так и учащимися. "Образование - одно из самых сильных, важных путей развития», - сказал Ахмедов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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