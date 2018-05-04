Глобальный Бакинский форум стал местом продвижения идей мира и процветания - Исмаил Серагельдин

4 мая 2018 19:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум стал местом, где представители множества стран смогли донести друг до друга свои идеи мира, процветания и разрешения актуальных на сегодняшний день проблем.

Об этом в пятницу на пресс-конференции, посвященной итогам шестого Глобального Бакинского форума, сказал директор Александрийской библиотеки Египта, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин.

"Я благодарен правительству Азербайджана, а также коллегам из Международного центра Низами Гянджеви за участие и вклад в Бакинский форум. Я верю в силу идей, в то, что они обладают большой силой в разрешении глобальных вопросов. Бакинский форум предоставил нам всем возможность делиться именно идеями, которые, несомненно, являются большим вкладом в будущее мира", - сказал Серагельдин.

Он также поблагодарил и вручил грамоты послам Иордании, Великобритании, Италии, Турции в Азербайджане за участие в форуме.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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