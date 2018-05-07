Очередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут в 2020 году - вице-премьер

БАКУ /Trend/ - Очередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут в 2020 году. Об этом в понедельник сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов.

Отметим, что в социальных сетях была распространена информация о том, что якобы в Азербайджане будут проведены внеочередные парламентские выборы.

Напомним, что предыдущие парламентские выборы в Азербайджане прошли в 2015 году.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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