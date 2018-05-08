Вице-спикер: Усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта безрезультатны

8 мая 2018 11:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не дают результатов, так как нет желания их добиваться, сказал во вторник в Баку первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Зияфят Аскеров в рамках второй сессии XV заседания Комитета парламентского сотрудничества Европейский союз - Азербайджан.

"Минскую группу ОБСЕ нам навязали. Она сегодня ничего не делает для урегулирования конфликта. Сопредседатели лишь посещают Азербайджан и Армению, однако безрезультатно", - сказал вице-спикер.

По его словам, к решению нагорно-карабахского конфликта следует подходить с точки зрения международного права. "Если бы это было так, то с такими проблемами мы бы сегодня не столкнулись. Европа говорит о демократии, однако на деле это вовсе не проявляется", - сказал Аскеров.

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