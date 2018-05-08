Хикмет Гаджиев: Азербайджанские жители обязательно вернутся в Шушу

8 мая 2018 17:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении оккупировали древний азербайджанский город Шуша 8 мая 1992 года. В результате оккупации были разрушены город Шуша и 30 сел района, погибли 195 мирных жителей, ранения получили 165 человек, 58 человек пропали без вести, более 24 тысяч человек подверглись этнической чистке.

Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, Шуша - исконно азербайджанский город, и азербайджанские жители обязательно вернутся в Шушу, Азербайджан обеспечит свою территориальную целостность и суверенитет.

Гаджиев сказал, что оккупация города Шуша является составной частью политики армянской агрессии и оккупации в отношении Азербайджана. В результате этой оккупационной политики Армения путем применения силы оккупировала Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих к нему районов, более миллиона азербайджанцев подверглись на оккупированных территориях этнической чистке, в период войны Армения совершила тяжкие преступления против человечества.

Глава пресс-службы МИД отметил, что Шуша имеет для азербайджанского народа историческое, культурное и символическое значение.

По его словам, резолюции, принятые Советом Безопасности ООН, подтвердили, что Нагорный Карабах является составной частью Азербайджана, и потребовали немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана. Другие международные организации занимают такую же позицию.

Гаджиев отметил, что Нагорно-Карабахский регион, который оккупирован временно, всегда был и будет неотъемлемой частью Азербайджана.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
На заседании комитета Генассамблеи ООН были осуждены кампании по дезинформации против Азербайджана (ФОТО)
Политика 2 мая 13:53
Завершились дипмиссии послов ряда стран в Азербайджане
Политика 12 апреля 20:38
МИД Азербайджана выразил протест ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ
Политика 12 апреля 18:23
Хикмет Гаджиев: Для местных и международных наблюдателей созданы все условия для наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане
Политика 11 апреля 18:10
МИД: Армения превращает в политическую спекуляцию пункт соглашения с ЕС по нагорно-карабахскому конфликту
Политика 10 апреля 23:08
Азербайджан намерен поднять на новый уровень сотрудничество с ШОС
Политика 9 апреля 18:45
Азербайджан выясняет наличие граждан среди пострадавших в результате наезда грузовика на людей в Мюнстере - МИД
Политика 8 апреля 00:25
Азербайджан направит ноту МИД Франции
Политика 4 апреля 17:43
Глава МИД Индии посетит Азербайджан
Политика 3 апреля 14:38
МИД: Армения должна понять, что оккупация азербайджанских территорий, включая Кельбаджарский район, носит временный характер
Нагорно-карабахский конфликт 2 апреля 11:49
МИД распространил заявление в связи с Днем геноцида азербайджанцев
Политика 30 марта 21:01
Заявление МИД Армении является очередным вымыслом - Хикмет Гаджиев
Политика 30 марта 00:04
Италия поддерживает расширение сотрудничества Азербайджана с ЕС - министр (ФОТО)
Политика 29 марта 19:20
МИД Азербайджана: У главы МИД Армении особая фобия в связи с субстантивными переговорами
Политика 27 марта 14:53
Хикмет Гаджиев: Комментарии представителей МИД Армении день ото дня все более непрофессиональны
Нагорно-карабахский конфликт 24 марта 12:55
Армения демонстрирует свое истинное лицо, продолжая нарушать режим прекращения огня в дни празднования Новруза - МИД
Нагорно-карабахский конфликт 22 марта 16:24
Граждане Ирана будут получать визы в аэропортах Азербайджана
Общество 19 марта 16:03
Лидеры армянского руководства несут ответственность за преступление против человечества – Хикмет Гаджиев
Политика 27 февраля 08:03